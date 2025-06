Detingut a Figueres (Girona) un fugitiu per l'assassinat d'un policia a Colòmbia el 2024

GIRONA 24 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Figueres (Girona) un fugitiu buscat per l'assassinat d'un policia nacional a Colòmbia el 2024, informa aquest dimecres en un comunicat.

Està acusat de disparar diverses vegades a un agent quan el va sorprendre a la sortida d'un supermercat on havia comès un robatori.

A més, a Barcelona s'ha detingut un membre del Clan Skaljari que tenia una ordre internacional de detenció emesa per Montenegro, per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, i per això s'enfronta a una pena de fins a 40 anys de presó.