Detingut a Figueres (Girona) un conductor ebri i drogat implicat en un accident de trànsit

Conduïa amb una taxa d'1,0 mg/l i sota els efectes de la cocaïna, les anfetamines i el cànnabis



GIRONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys per conduir begut i drogat i estar implicat en un accident de trànsit, segons han explicat en un comunicat d'aquest dimarts.

El divendres 8, cap a les 00 hores, es va produir un xoc frontal entre dos turismes a la carretera N-11 a Figueres (Girona): el conductor d'un dels vehicles va resultar il·lès i l'altre "del cotxe causant va mirar de fugir camp a través i s'amagava darrere d'uns arbustos per no ser descobert".

Els agents van arribar al punt on es trobava el conductor que havia intentat fugir i van observar que "presentava una ferida lleu a la cara possiblement per no fer un ús reglamentari del cinturó de seguretat".

També van veure que "presentava clars símptomes d'haver consumit begudes alcohòliques" i, després de fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1,0 mg/l.

A més, li van fer una prova de detecció de substàncies estupefaents, que va donar un resultat positiu en cocaïna, anfetamines i cànnabis; i per aquest motiu i la seva implicació va ser detingut.

SENSE PERMÍS DE CONDUIR

Quan els agents van comprovar les seves dades, van constatar que circulava sense permís de conduir, "ja que l'hi constava anul·lat a França per la pèrdua total de punts".

El detingut, sense antecedents, va passar el mateix divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.