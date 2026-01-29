Un detingut i un ferit greu per arma blanca després d'una baralla a Badalona (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Badalona (Barcelona) aquest dimecres a la tarda un home de 23 anys com a presumpte autor d'un apunyalament a un altre home, que va ser traslladat a l'hospital en estat greu, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Tot Badalona', els fets es van produir al carrer de la Palleresa i s'hi van traslladar diverses patrulles de la policia catalana i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van localitzar la víctima estesa a terra amb diverses ferides.
Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets.