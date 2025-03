Detingut un fals revisor del gas per presumpta estafa a 18 persones

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

La Unitat d'Investigació de Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) dels Mossos d'Esquadra va detenir l'11 de març un home de 37 anys com a presumpte autor de 18 estafes a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) en les quals es feia passar per revisor del gas, informa la policia en un comunicat aquest dimarts.

La investigació va començar el desembre del 2024, quan els agents de les esmentades comissaries van ser alertats de diverses estafes a Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) dutes a terme amb el mateix 'modus operandi'.

En tots els casos un home amb documentació i roba d'una empresa d'instal·lació havia anat a revisar el gas i les calderes i havia enganyat les víctimes --persones d'edat avançada-- perquè abonessin en efectiu el servei, pel qual els cobrava entre 150 i 300 euros.

El fals revisor els amenaçava dient que en cas de no pagar els tallaria el gas i després els donava una factura falsa feta amb un albarà genèric sense cap mena de dada fiscal ni identificació.

El presumpte autor, que no té antecedents policials, va aprofitar que treballava en una empresa instal·ladora de gas per obtenir les dades de les víctimes i els Mossos van poder acreditar que feia servir documentació i roba de la companyia, a més de dades d'antics clients, per concertar les cites, que agendava fora de la seva ruta habitual.

Finalment, l'11 de març va ser detingut com a presumpte autor dels delictes d'estafa continuada agreujada, falsedat documental mercantil i revelació de secrets i va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Llobregat amb la coordinació de la Fiscalia Provincial de Víctimes Vulnerables.