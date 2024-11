Detingut un fals revisor de gas per estafar més de 13.000 euros a gent gran a Barcelona

Feia servir pretextos com suposats consums elevats per enganyar les víctimes

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys per, presumptament, haver estafat prop de 13.300 euros a sis dones d'entre 76 i 84 anys als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Martí de Barcelona i a les localitats del Prat de Llobregat i Malgrat de Mar (Barcelona) amb el mateix modus operandi.

La policia catalana el va detenir aquest dimecres a Badalona (Barcelona) i al detingut li atribueixen diversos delictes de furt, estafa i de tràfic de drogues, segons informa aquest dissabte en un comunicat.

L'investigat havia treballat anteriorment com a operador telefònic en una empresa de subministrament d'energia, disposava d'informació prèvia de les víctimes i coneixia les tècniques de màrqueting telefònic.

ES FEIA PASSAR PER UN TREBALLADOR

Per fer més creïble l'estafa, l'home trucava a persones d'avançada edat per fer-se passar per un treballador d'una empresa subministradora de gas o electricitat, argumentant que havia detectat un consum elevat anormal, que la víctima havia fet un pagament erroni o que passaria un operari a fer una revisió rutinària.

Pocs minuts després, l'home es desplaçava al domicili de la víctima i iniciava l'estafa: demanava targetes o llibretes bancària per comprovar els pagaments i parlava amb les víctimes fins que aconseguia el codi secret de les seves targetes.

Si podia, apunten els Mossos, el detingut també aprofitava per sostreure joies i diners en efectiu dels domicilis i, una vegada tenia les targetes bancàries de les víctimes, feia reintegraments fraudulents en bancs.

DIVERSES DENÚNCIES PER ESTAFES I FURTS

Després de diverses denúncies rebudes per presumptes estafes i furts, els Mossos d'Esquadra van dur a terme una investigació que va culminar amb la detenció de l'home de 27 anys.

Els investigadors també van fer aquest dimecres l'entrada i escorcoll del domicili del detingut, on van trobar objectes presumptament relacionats amb les víctimes i diners en efectiu, i també petites quantitats de cocaïna i haixix preparades per a la venda.

El detingut va passar aquest divendres a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona; la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.