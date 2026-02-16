Detingut un entrenador a Terrassa per demanar contingut pornogràfic a menors

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 12 de febrer un entrenador del club de futbol base de Terrassa (Barcelona) per una presumpta petició de contingut pornogràfic a menors, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Les mateixes fonts confirmen que al detingut li consten dues denúncies per aquests fets i ja ha passat a disposició judicial.
Segons ha avançat 'Diari de Terrassa', la detenció es va dur a terme a les dependències del club.
COMUNICAT DEL CLUB
En un comunicat, el club ha afirmat que en el moment en el qual es van conèixer els fets, la persona afectada va deixar de formar part de l'entitat i no hi desenvoluparà cap activitat.
"Aquesta decisió respon a la voluntat de preservar al màxim la seguretat de l'entorn educatiu i esportiu", afegeix el club, que també es posa a la disposició de la investigació i col·laborarà en tot allò requerit pels Mossos d'Esquadra i l'autoritat judicial, textualment.