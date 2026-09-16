Detingut un entrenador de bàsquet del Joventut per presumpte assetjament sexual

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un entrenador de bàsquet de 35 anys del Club Joventut Badalona (Barcelona) per presumpte assetjament sexual a una menor després de registrar-se una denúncia, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 'Metrópoli', la detenció es va produir dimarts, dia en què també va ser detingut un altre entrenador de 32 anys del mateix club i professor del Col·legi Badalonès, que va ser apartat de tots dos espais per presumpte assetjament sexual a dos menors.
Fonts coneixedores descarten qualsevol relació entre els dos casos.