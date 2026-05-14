Detingut en dos dies diferents per dos robatoris violents a Palamós (Girona)

GIRONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns i dimarts el mateix home com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació, a més de ser detingut divendres passat 9 de maig per un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle.
El primer dels fets va tenir lloc la matinada del 9 de maig, quan els Mossos es van assabentar que un home havia patit un robatori amb molta violència al carrer Major de la població gironina, informen en un comunicat aquest dijous.
A les tres de la matinada un home va abordar la víctima quan tornava a casa seva, el va tirar a terra amb violència i, un cop indefens, li va clavar diverses puntades de peu que li van provocar una fractura al nas i la pèrdua de dues dents i del coneixement momentàniament.
Aquell mateix dia, els Mossos ja l'havien detingut també per robar dins un vehicle i, per l'agressió, va ser detingut dilluns.
L'endemà, els Mossos el van tornar a arrestar per un altre robatori violent amb un modus operandi similar; el detingut, amb múltiples antecedents per fets similars, va passar dimarts passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà (Girona).