Un detingut i diverses denúncies per "insalubritat" en un dispositiu a 3 locals de Girona

GIRONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Girona van establir divendres passat un dispositiu a tres locals del barri gironí de Taialà i Germans Sàbat, que es va saldar amb un detingut per presumptament amagar 101 grams de pol·len d'haixix i es van cursar diverses denúncies per vendre productes caducats i per "insalubritat".
L'actuació, amb una vintena d'efectius i guies canins, tenia com a objectiu fer front a les queixes veïnals i per fets relacionats amb delictes contra la salut pública per la venda de drogues, i es van inspeccionar dos petits supermercats i un saló de manicura, tots del mateix propietari, informa la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.
En un dels supermercats es va arrestar un home de 42 anys i també es van tramitar denúncies per la tinença d'una arma prohibida, a més de dues actes més per tinença i comerç de cigars electrònics amb nicotina i disposar de 250 caixes de tabac i 20 productes derivats d'aquests dispositius.