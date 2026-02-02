Detingut al districte de Sant Martí (Barcelona) per estafar 23.000 euros amb targetes bancàries

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a la matinada un jove de 18 anys per presumptament estafar 23.000 euros que va extreure de diversos caixers de manera fraudulenta amb targetes bancàries, informen en un comunicat aquest dilluns.
La policia catalana patrullava quan va observar un home amb la cara tapada davant un caixer, i en adonar-se de la presència policial, va provar de fugir amb un patinet elèctric i posteriorment a peu, fins que va ser enxampat.
Els agents van trobar 23.190 euros fraccionats en bitllets de 20 i 50 euros, una targeta bancària a nom d'una altra persona i un telèfon mòbil d'alta gamma, i a escassos metres van localitzar tres targetes més a nom de la mateixa persona.