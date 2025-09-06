Un detingut dimecres a Forallac (Girona) per conduir sense permís i quintuplicar la taxa d'alcohol

GIRONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Forallac (Girona) un home de 42 anys per presumptament conduir amb el permís sense vigència (per falta de punts) i quintuplicar la taxa d'alcohol permesa, informen aquest dissabte en un comunicat.
La furgoneta que conduïa va impactar poc abans amb diversos vehicles estacionats a l'avinguda Irla de La Bisbal d'Empordà i l'home va fugir, però el van localitzar a la carretera GI-644 a Vulpellac (dins de Forallac), on va intentar agredir els policies quan li van dir que havia de fer les proves d'alcoholèmia.
Li van atribuir dos delictes contra la seguretat viària i un altre d'atemptat als agents, i l'home (amb antecedents) passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà quan sigui requerit.