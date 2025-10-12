Publicat 12/10/2025 17:46

Detingut dilluns a Granollers (Barcelona) un home reclamat per França per una agressió

Archivo - Arxivo - Un vehicle dels Mossos d?Esquadra, a 16 de juliol de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Els Mossos d?Esquadra és la policia autonòmica de Catalunya, sent part de les forces i cossos de seguretat, refundada com a cos policial amb co
David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns cap a la 1 de la matinada en el punt quilomètric 132 de l'AP-7, a l'altura de Granollers (Barcelona), a un home amb una ordre d'internacional de detenció de França per una agressió a Cannes al desembre de 2024.

La víctima va ser trobada nua i greument ferida al carrer, i continua hospitalitzada, informen els Mossos d'Esquadra aquest diumenge a Europa Press.

Al detingut se li atribueix pertinença a organització criminal i temptativa d'homicidi per l'agressió, de 20 de desembre de 2024.

Contador