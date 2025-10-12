Detingut dilluns a Granollers (Barcelona) un home reclamat per França per una agressió

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns cap a la 1 de la matinada en el punt quilomètric 132 de l'AP-7, a l'altura de Granollers (Barcelona), a un home amb una ordre d'internacional de detenció de França per una agressió a Cannes al desembre de 2024.
La víctima va ser trobada nua i greument ferida al carrer, i continua hospitalitzada, informen els Mossos d'Esquadra aquest diumenge a Europa Press.
Al detingut se li atribueix pertinença a organització criminal i temptativa d'homicidi per l'agressió, de 20 de desembre de 2024.