Publicat 27/08/2025 19:53

Un detingut després d'intentar tallar el pas a l'equip d'Israel en La Volta a Figueres (Girona)

Diverses persones sostenen banderes palestines durant una concentració contra la participació de l'equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Volta a Espanya 2025 a Figueres.
Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha estat detinguda aquest dimecres a la tarda després d'intentar bloquejar el pas als integrants de l'equip Israel-Premier Tech en La Volta a Espanya al seu pas per Figueres (Girona), segons han informat fonts policials a Europa Press.

Un reduït grup de manifestants s'ha col·locat en la carretera i ha desplegat una pancarta en defensa de Palestina obligant als ciclistes a frenar quan participaven en la contrarellotge per equips.

Agents motoritzats dels Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la seguretat de la competició en aquesta etapa, han dispersat la protesta i la competició ha continuat amb normalitat.

