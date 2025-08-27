Un detingut després d'intentar tallar el pas a l'equip d'Israel en La Volta a Figueres (Girona)

GIRONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha estat detinguda aquest dimecres a la tarda després d'intentar bloquejar el pas als integrants de l'equip Israel-Premier Tech en La Volta a Espanya al seu pas per Figueres (Girona), segons han informat fonts policials a Europa Press.
Un reduït grup de manifestants s'ha col·locat en la carretera i ha desplegat una pancarta en defensa de Palestina obligant als ciclistes a frenar quan participaven en la contrarellotge per equips.
Agents motoritzats dels Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la seguretat de la competició en aquesta etapa, han dispersat la protesta i la competició ha continuat amb normalitat.