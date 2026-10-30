1 detingut després de desmantellar una plantació amb 1.360 quilos de marihuana a Vilopriu (Girona)

GIRONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir a una home de 34 anys després de desmantellar el passat 15 d'octubre una plantació amb 1.360 quilos de marihuana a Vilopriu (Girona), una investigació la qual es va iniciar un mes abans, informen en un comunicat aquest divendres.
La plantació es trobava en una zona "despoblada i de difícil accés" en un entorn muntanyenc i, durant la investigació, es va localitzar una de zona destinada al cultiu de les plantes de marihuana i altra com a zona d'assecat, que es trobava oculta, d'aproximadament 200 metres quadrats.
Es van localitzar dues tendes de campanya camuflades amb branques tallades: una d'elles condicionada com a zona d'estada (comptava amb fogons, bombones de butà, càmping gas i uns altres efectes necessaris per estar en el lloc), mentre que la segona disposava de dos matalassos.
El detingut va ser posat a la disposició del Jugat de La Bisbal d'Empordà (Girona) i posteriorment es va decretar la seva posada en llibertat amb mesurades cautelars.
La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions relacionades amb aquests fets.