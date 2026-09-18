Un detingut en desmantellar-se una plantació de marihuana amb 1.593 plantes a Cistella (Girona)

GIRONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va detenir el passat 9 de setembre un home de 84 anys per una plantació de marihuana exterior amb 1.593 plantes a Cistella (Girona), a més de requisar 2 quilos de cabdells, i s'investiga un altre home, de 75 anys, per la seva presumpta relació amb els fets, informa l'institut armat en un comunicat aquest divendres.
La plantació se situava als terrenys limítrofs d'una masia, en una zona boscosa i de difícil accés, on s'havien dut a terme treballs de condicionament del terreny mitjançant una tala "indiscriminada" d'exemplars de pi, amb l'objectiu de crear un espai adequat per al cultiu de les plantes de cànnabis.
Les diligències instruïdes, juntament amb el detingut, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Figueres (Girona).