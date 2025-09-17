Detingut un dels dos presumptes lladres que van intentar robar en una casa de Girona

GIRONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 13 de setembre un home de 27 anys per presumptament intentar entrar a robar en un domicili del carrer Mas Devesa de Girona, mentre que un altre home que l'acompanyava va aconseguir fugir després d'escalar un mur, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els agents van rebre l'avís cap a les 15.00 hores, en arribar van veure dos homes que sortien corrents i, després de detenir-ne un, van localitzar les persianes aixecades i un forat d'uns 30 centímetres de diàmetre a la part inferior del vidre preparat per accedir a l'interior.
A més a més, van trobar un martell, quatre tornavisos i guants, a més de dos jocs d'arracades, l'origen dels quals s'investiga; finalment, el detingut va passar a disposició judicial aquest dilluns i la investigació continua oberta per mirar de trobar l'altre presumpte lladre.