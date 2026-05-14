Detingut a Cornellà de Llobregat per un furt en una joieria d'Astorga (Lleó)

LLEÓ 14 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a Cornellà de Llobregat (Barcelona) un dels dos autors d'un furt de diverses joies comès en un establiment d'Astorga (Lleó), tots dos "delinqüents itinerants experts".
El Grup Operatiu Local d'Astorga va engegar diverses gestions d'investigació encaminades a identificar-ne els autors després de tenir constància dels fets.
Fruit de la informació obtinguda i les perquisicions practicades, van identificar plenament els dos presumptes responsables del furt, que van declarar en crida i cerca, ja que eren "delinqüents itinerants experts", segons fonts de la Subdelegació del Govern central a Lleó.
La investigació ha comptat amb la col·laboració i coordinació d'unitats policials de diferents províncies i ha suposat un important desplegament de mitjans humans i operatius, a més de nombroses gestions policials, que han permés avançar en l'esclariment dels fets.
Finalment, un dels investigats va ser localitzat i detingut dies després a Cornellà de Llobregat (Barcelona), la qual cosa ha evidenciat la col·laboració de les plantilles de Policia Nacional.