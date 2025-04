Detingut el conductor que va provocar l'accident mortal diumenge a Vilablareix

GIRONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el conductor que va provocar l'accident mortal d'aquest diumenge a l'AP-7 a Vilablareix (Girona), en la qual va morir una persona i set més van resultar ferides.

Se li atribueixen homicidi per imprudència greu, dos delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i possible conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i estupefaents, han informat els Mossos a Europa Press.

Els fets van passar diumenge cap a les 7 a l'AP-7 a Vilablareix (Girona) quan un vehicle que circulava temeràriament en va encalçar 6 més que estaven aturats.