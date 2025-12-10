Detingut un conductor que va atropellar un home a Santa Coloma (Barcelona) al setembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 2 de desembre un home de 30 anys per presumptament atropellar amb el taxi una altra persona a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) el passat 21 de setembre, informen en un comunicat aquest dimecres.
Aquell dia l'home estava amb els seus amics prop del passeig de la Pollancreda, on els testimonis van explicar que el cotxe es va acostar a gran velocitat i, en recriminar-l'hi, el conductor va baixar "furiós", se'n va anar i posteriorment va atropellar l'home, que va ser ingressat en un centre hospitalari.
Després de la investigació, els Mossos van constatar que el sospitós tenia múltiples antecedents policials, i el detingut va passar a disposició judicial l'endemà de ser detingut.