Detingut un conductor sense carnet que va llançar 2 paquets d'haixix per la finestreta

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de maig un home de 73 anys en un control de trànsit a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) després de llançar 2 paquets d'haixix per la finestreta i per no haver obtingut mai el permís de conduir, segons han informat fonts policials a Europa Press.

Mentre feien el control, els agents van observar un conductor que en acostar-se va llançar dos paquets per la finestra; els agents van investigar la zona per comprovar què havia llançat i van trobar dos paquets envasats al buit d'una substància que "aparentment" semblava haixix; van escorcollar el cotxe i van trobar un tercer paquet similar.

Els agents van practicar la prova d'alcoholèmia al conductor, que va donar negatiu, i posteriorment li van fer la prova de drogues, on va donar positiu; l'home va ser detingut.

Inicialment, es va identificar amb una identitat falsa i va dir que tenia 56 anys, quan en realitat té 73 anys.

L'home ha estat denunciat penalment per delictes contra la salut pública, per un total de 300 grams d'haixix confiscats; per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir; per usurpació d'identitat i a més ha estat denunciat administrativament per conduir sota els efectes de les drogues.