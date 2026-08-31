Detingut un conductor per envestir un motorista i causar-li la mort en l'Eixample de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detingut aquest dilluns al matí un conductor que ha envestit amb el seu vehicle un motorista de 38 anys en l'Eixample de Barcelona, causant-li la mort, i ha fugit del lloc dels fets.
Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, el motorista, de 38 anys, estava parat al carrer Aribau, en la confluència amb el carrer Mallorca, quan el conductor ho ha envestit i ha fugit del lloc del sinistre.
El motorista ha estat traslladat a un centre hospitalari, on ha mort poc després, mentre que el conductor ha estat interceptat pels Mossos d'Esquadra, que li han donat l'alt en la intersecció dels carrers Aragó i Bruc i han avisat la GUB, que ha procedit a la seva detenció.
La GUB el investiga com a presumpte autor d'un delicte de negativa a sotmetre's a proves d'alcoholèmia, conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, abandonament del lloc del sinistre i homicidi imprudent.
Amb el motorista mort aquest dilluns ja són 11 les persones que han perdut la vida en sinistres de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any.