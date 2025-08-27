Detingut un conductor per circular a 202 quilòmetres per hora per la C-14 a La Segarra (Lleida)

LLEIDA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial per circular a 202 quilòmetres per hora per la C-14 a La Segarra (Lleida).
Els fets van ocórrer el dimarts durant un control preventiu situat a la C-14 a l'altura del terme municipal de Ciutadilla (Lleida), un punt en el que la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora, la genèrica de la via.
A les 18.00 hores, el cinemòmetre va detectar un vehicle a 202 quilòmetres per hora, més del doble de la velocitat permesa, i els agents el van parar a l'entrada de Tàrrega (Lleida) on el van detenir després de comprovar que no disposava de residència per assegurar les comunicacions judicials.