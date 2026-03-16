Detingut un conductor per circular a 182 km/h per l'N-260 a la Cerdanya (Girona)

GIRONA 16 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un conductor de 26 anys per circular a 182 quilòmetres per hora per l'N-260 al seu pas per la Cerdanya (Girona), un tram amb una velocitat màxima permesa de 80 km/h, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
Els fets van ocórrer durant un control de velocitat situat al punt quilomètric 181 de la via, al municipi de Guils de Cerdanya (Girona), quan els agents van detectar el vehicle circulant a 182 km/h.
La policia va detenir el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial i ha passat aquest dilluns a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Puigcerdà.