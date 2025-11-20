Detingut un conductor drogat després de saltar-se un control policial i bolcar a Reus (Tarragona)

TARRAGONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la matinada un conductor drogat de 36 anys que es va saltar un control policial a la Selva del Camp (Tarragona) i va conduir a "gran velocitat" amb els llums apagats per la C-14 en sentit Salou, fins que es va dirigir a la TP-7225 a Reus (Tarragona), on va acabar bolcant en una rotonda.
Els agents van socórrer els dos ocupants del turisme, que estaven ferits lleus, i van comprovar que el conductor desprenia una forta olor d'alcohol i tenia símptomes d'anar begut, raó per la qual va ser arrestat en donar positiu per THC, cocaïna, amfetamines i amb una taxa de 0,66 mg/l d'alcohol, informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous.
L'acompanyant també va ser identificat, però va explicar que durant la fugida va intentar convèncer el conductor perquè s'aturés i obeís les ordres policials; el detingut ha passat a disposició judicial.