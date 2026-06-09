Detingut el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal de l'AP-7 a Llers (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys que conduïa el turisme que aquest dimarts a la matinada ha patit un accident a l'AP-7 a Llers (Girona), en què un jove de 18 anys ha mort i quatre persones han resultat ferides menys greus.
Ho confirmen fonts de la policia catalana a Europa Press, les quals afegeixen que la detenció ha estat per un presumpte delicte contra la seguretat vial, si bé s'estan investigant els fets per aclarir quin grau de responsabilitat ha tingut en el sinistre mortal.
L'avís al telèfon 112 ha estat a les 5.24 hores, després que un turisme amb 5 ocupants hagi col·lisionat contra la part superior d'un camió, i els ferits han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.