Un detingut com a presumpte autor de quatre robatoris violents a Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament cometre quatre robatoris violents a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en els quals suposadament va atacar les víctimes per darrere per intentar ofegar-les fins que perdessin el coneixement.

La policia catalana va detenir l'home de 39 anys dijous passat 27 de juny, ha informat el cos aquest diumenge en un comunicat.

Segons Mossos, l'agressor va emprar la tècnica d'ofegament coneguda com a 'matalleó', que consisteix a atacar la persona per darrere i pressionar-li fortament el coll per provocar-li un escanyament sanguini fins a perdre el coneixement, amb la intenció d'emportar-se els seus objectes personals.

Els agents, la investigació dels quals va iniciar el passat 10 de juny, van aconseguir identificar el presumpte autor dels quatre robatoris al municipi, que van tenir lloc de matinada i amb pocs minuts de diferència, a través de les imatges de càmeres de seguretat properes.

L'home comptava amb nou antecedents policials de la mateixa tipologia delictiva i aquest dissabte va passar a la disposició del jutjat de guàrdia de Sant Boi de Llobregat.