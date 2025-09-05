Un detingut com a presumpte autor d'una vintena de robatoris al Berguedà (Barcelona)

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació i 19 robatoris en interior de vehicle a la comarca del Berguedà (Barcelona), han informat en un comunicat aquest divendres.
El 27 d'agost a la matinada van rebre un avís en el qual s'informava d'un robatori en un establiment de Berga (Barcelona) en què l'autor va intimidar la treballadora amb el que semblava una arma de foc per sostreure els diners de la recaptació.
Gràcies a les càmeres de seguretat, a la informació aportada pels testimonis i a les gestions realitzades per la Unitat d'Investigació (UI) de Berga dels Mossos, els agents van detenir el presumpte autor dels fets aquell mateix dia.
Va ser aleshores quan la policia va localitzar objectes robats entre les seves pertinences, entre els quals una motxilla i les claus d'un vehicle, que el relacionen amb 19 robatoris en vehicles: 17 a Berga i 2 a Avià (Barcelona).
Gràcies a aquesta troballa, la UI de Berga ha pogut tancar la investigació dels robatoris en aquests vehicles, en la qual havien estat treballant des del 27 de juliol, quan es va produir el primer.