Detingut a Colòmbia un dels autors implicats en l'atemptat contra Vidal-Quadras

MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia de Colòmbia ha detingut un dels presumptes autors de l'intent d'homicidi a l'expresident del PP català Aleix Vidal-Quadras, un ciutadà veneçolà amb una ordre de recerca internacional.

Segons ha avançat 'El Confidencial' i confirmen a Europa Press fonts policials, el detingut és G. O. Higuera, que tenia una ordre de recerca per un delicte de terrorisme a Espanya.

L'Audiència Nacional va enviar a presó per temptativa d'assassinat terrorista un detingut a Lanjarón (Granada) i va deixar en llibertat amb mesures cautelars la seva parella, d'origen britànic, i a un tercer detingut a Fuengirola (Màlaga).

Les investigacions es van dirigir a trobar l'autor del tret en un carrer de Madrid el passat 9 de novembre, un francès d'origen tunisià amb múltiples antecedents a França, el seu país de residència.

La investigació assenyalava la implicació d'almenys altres dues persones més, entre elles el veneçolà detingut quan tractava d'entrar a Colòmbia.

Des de Migracions de Colòmbia es va informar via xarxes socials que havia passat a la disposició de la Policia d'aquest país un veneçolà "detectat quan pretenia entrar al país amb alerta vermella d'Interpol per terrorisme i és sol·licitat per les autoritats d'Espanya".