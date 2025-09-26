Un detingut a Cervera (Lleida) per robatori amb violència i lesions

LLEIDA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cervera (Lleida) un home de 39 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i lesions, informen en un comunicat aquest divendres.
Segons la policia catalana, dijous a la tarda va intentar robar una ampolla de ginebra en un supermercat del carrer Guimerà, on es va acabar enfrontant al vigilant de seguretat del local i van resultar ferits.
El detingut, amb antecedents, ha passat a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.