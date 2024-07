Un detingut a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) per matar un home al seu habitatge de Còrdova

PALMA DEL RIU (CÒRDOVA), 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a les localitats d'Alacant i Cerdanyola del Vallès (Barcelona) dos homes, de 36 i 56 anys d'edat respectivament, com a presumptes autors de la mort d'un home de 61 anys d'edat, el passat dia 14 d'abril del 2023 a la localitat de Palma del Río (Còrdova).

La Guàrdia Civil va tenir coneixement del succés a través d'un avís, rebut a la Central COC de la Comandància de la Guàrdia Civil de Còrdova, el passat dia 14 abril del 2023, en el qual una dona advertia haver trobat el cos sense vida del seu germà a l'interior de l'habitatge on residia, amb clares evidències de mort provocada.

Donada la gravetat dels fets, la Prefectura de la Comandància de la Guàrdia Civil de Còrdova va encarregar les investigacions al Grup d'Homicidis de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Còrdova, que durant la investigació va tenir el suport de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la localitat de Palma del Río, segons ha informat l'institut armat en una nota de premsa.

La inspecció tècnica ocular realitzada al lloc de la troballa va permetre comprovar que el cadàver presentava ferides compatibles amb arma blanca. En el desenvolupament de la investigació es va tenir constància que la víctima vivia sola al seu domicili, si bé era freqüentat per amics o coneguts que solien utilitzar presumptament l'habitatge com a lloc per al consum de substàncies estupefaents, i fins i tot alguns d'ells s'hi quedaven a passar la nit.

La hipòtesi de la investigació va portar a la conclusió que els suposats autors es van personar de matinada al domicili de la víctima, que els va obrir la porta per tractar-se de persones que coneixia. Un cop a l'interior, després d'una breu discussió, el van apunyalar mortalment i van fugir precipitadament del domicili, emportant-se l'arma homicida. La porta de l'habitatge va quedar entreoberta i una de les germanes de la víctima va trobar el cos el matí següent.

Després d'una laboriosa i intensa investigació per part dels agents, es van obtenir dades que van permetre estrènyer el cèrcol gradualment dels suposats autors, tots dos homes, de nacionalitat espanyola, i els unia el seu grau de parentiu (padrastre i fillastre), amb edats de 56 i 36 anys respectivament.

El passat 26 de juny del 2024 els dos homes van ser detinguts com a suposats autors d'un delicte d'homicidi. En el moment de les detencions, tots dos es trobaven fora de la província de Còrdova. Un d'ells va ser detingut a la ciutat d'Alacant, mentre que el segon suposat autor va ser detingut a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Dins del marc de la investigació es van practicar dues entrades i escorcolls domiciliaris, un a la localitat de Palma del Río (Còrdova) i un altre Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en les quals es van intervenir nombrosos objectes i efectes que han reforçat les hipòtesis dels agents investigadors.

Els detinguts van passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 1 de Posadas (Còrdova), que portava la causa, el qual ha decretat la presó provisional i sense fiança per a tots dos detinguts.