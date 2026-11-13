Detingut a Castelló d'Empúries (Girona) amb més de 200 quilos d'haixix valorats en 413.570 euros

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 de novembre a Castelló d'Empúries (Girona) un home de 25 anys per un presumpte delicte contra la salut pública després de ser interceptat amb més de 200 quilos d'haixix al seu vehicle, el valor dels quals en el mercat il·lícit seria de 413.570 euros, informen en un comunicat aquest divendres.
Els fets es van produir cap a les 16.00 hores quan agents de trànsit que feien un control a l'AP-7 van detectar un conductor que circulava sense el cinturó de seguretat.
L'home va ignorar les indicacions dels agents i va fugir del lloc a gran velocitat i conduint de manera temerària durant prop de 23 quilòmetres, fins que el van poder detenir a la C-260, al punt quilomètric 39, al terme municipal de Castelló d'Empúries.
Quan els agents van escorcollar el vehicle van trobar quatre caixes de cartró (tres al maleter i l'altra al seient del darrere), amb una gran quantitat de plaques d'haixix.
Els investigadors es van fer càrrec de les gestions i van determinar que el pes total de la droga intervinguda al vehicle era de 204 quilograms, amb un valor aproximat de 413.570 euros.
El detingut, amb antecedents, va passar el passat 7 de novembre a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.