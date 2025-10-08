Detingut a Cassà de la Selva (Girona) un jove buscat a França per presumpte homicidi

GIRONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 21 anys a Cassà de la Selva (Girona) a qui constava una ordre europea de detenció per la seva presumpta relació amb un homicidi comès a Aubervilliers (França) el 20 de juny de l'any passat.
Segons han informat fonts del cos a Europa Press, els agents el van detenir després de sorprendre'l furtant telèfons mòbils a la localitat gironina.
Han afegit que el detingut passarà a disposició de l'Audiència Nacional a Madrid.