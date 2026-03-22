Detingut un camioner a Osona (Barcelona) per conduir embriagat i fent ziga-zages per la C-25

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un camioner de 42 anys a la comarca d'Osona (Barcelona) per conduir sota els efectes de l'alcohol després de ser vist circulant de carril a carril per la C-25, segons han informat aquest diumenge mitjançant un comunicat.
Els fets van ocórrer sobre les 19.30 hores del passat divendres, quan una conductora va cridar al telèfon d'emergències 112 alertant que un camió feia ziga-zages en la via, vehicle que una patrulla va localitzar a l'altura de Sant Sadurní d'Osormort (Barcelona), on va interceptar al conductor després de comprovar la seva conducció.
Els agents van observar que l'individu mostrava "signes evidents d'anar sota la influència de begudes alcohòliques", abans d'acreditar una taxa de 0,72 mg/l en la prova d'alcoholèmia, per la qual cosa va ser detingut per un delicte contra la seguretat vial i va passar a la disposició del jutjat de guàrdia de Vic el dissabte.