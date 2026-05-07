Detingut un camioner a Llers (Girona) per quintuplicar la taxa d'alcoholèmia

GIRONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un camioner de 61 anys a Llers (Girona) com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial per quintuplicar la taxa d'alcoholèmia, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous.
Els fets es van produir de matinada, en un control de trànsit a l'AP-7, quan els agents van veure un camió que circulava en sentit sud en ziga-zaga, per la qual cosa li van donar l'alto a la sortida 20 de l'autopista, a l'altura del municipi de Llers.
Després d'identificar el conductor i fer-li les proves d'alcoholèmia, l'home va donar un resultat positiu final de 0,74 mil·ligrams per litre (mg/l) en aire expirat, gairebé cinc vegades superior a la permesa, que en aquest cas era de 0,15 mg/l, per la qual cosa el van detenir.