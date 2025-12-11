Detingut el camioner implicat en un accident mortal a la GI-643 a Gualta

GIRONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 60 anys que conduïa el camió que dimecres va xocar frontalment amb un turisme a la GI-643 a Gualta (Girona), en l'accident del qual va morir un home de 77 anys, per la qual cosa el camioner està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu, informen aquest dijous fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
El xoc es va produir dimecres a les 19.25 hores entre un turisme i un camió de gran tonatge, i a conseqüència del sinistre, els Bombers de la Generalitat van haver d'excarcerar el conductor i únic ocupant del turisme, que va quedar atrapat a l'interior del vehicle, i posteriorment va ser traslladat en estat crític a l'hospital, on va acabar morint.
El conductor del camió va resultar il·lès i aquest dijous és a dependències policials en espera de passar a disposició judicial.