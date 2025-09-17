Detingut un camioner amb més de 50 quilos de cocaïna i 300 d'haixix a l'AP-7 a Girona

GIRONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de setembre un home de 52 anys per presumptament transportar en el seu camió més de 50 quilos de cocaïna i 300 d'haixix a l'AP-7 a Girona en direcció nord, informen aquest dimecres en una anotació a X recollida per Europa Press.
La unitat de Trànsit feia un control prop de l'àrea de servei del Gironès quan van aturar el camioner i el van denunciar administrativament per no tenir la targeta de conductor, com tampoc el document de consignació ni el registre de la seva jornada.
A més a més, en inspeccionar el semiremolc, els Mossos van trobar la droga i van activar la Unitat Canina, raó per la qual l'home --sense antecedents-- va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.