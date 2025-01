TARRAGONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Cambrils (Tarragona) un dels fugitius més buscats a França per un homicidi comès a París, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.

El crim va tenir lloc l'octubre del 2024, quan el detingut, juntament amb tres persones més, va provocar la mort d'una persona a París amb una arma de foc.

Després de l'emissió d'una ordre europea de detenció i entrega per homicidi i blanqueig de capitals per part de les autoritats franceses, es va obrir una investigació i es va descobrir la ubicació del domicili del detingut, on va ser detingut durant una sortida.

En l'operació d'escorcoll es va confiscar sis armes de foc, entre les quals un fusell kalàixnikov; diverses bosses amb marihuana i haixix; i vehicles d'alta gamma sostrets, amb plaques de matrícula doblegades i preparats per al transport de drogues.

El detingut, que havia instal·lat al domicili sensors de moviment i càmeres de seguretat per evitar ser arrestat, feia servir una altra identitat i ara s'enfronta a la cadena perpètua a França.