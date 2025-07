Detingut a Cambrils (Tarragona) amb 204 quilos d'haixix i 3 assenyalaments judicials pendents

TARRAGONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil va detenir l'11 de juliol un home de 33 anys a Cambrils (Tarragona) que transportava en el seu vehicle 204 quilos d'haixix en diferents formats i presentacions, i a qui constaven tres assenyalaments judicials, un amb ordre d'ingrés a la presó, informa en un comunicat.

En un dispositiu operatiu a la via pública, diversos agents del Grup d'Acció Ràpida de la Guàrdia Civil (GAR) van localitzar nombroses bosses precintades al buit que contenien una suposada substància estupefaent, la qual, per les seves característiques organolèptiques i forma de presentació (tauletes i embolcalls que simulaven paquets de tabac), es va identificar com haixix.

La Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de Tarragona ha instruït les corresponents diligències policials que, juntament amb el detingut, han estat posades a disposició del jutjat d'instrucció 3 de Reus (Tarragona) que ha decretat el seu ingrés a presó.