Detingut a Calafell per robar a dos vehicles i fer servir una targeta de crèdit

TARRAGONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a Calafell (Tarragona) un home de 37 anys per quatre presumptes furts, dos a l'interior d'uns vehicles, en un dels quals va robar una targeta de crèdit amb què va arribar a fer quatre moviments, informen en un comunicat aquest dimarts.
El primer furt es va produir el 21 d'octubre del 2025 en un vehicle aparcat al carrer, el propietari del qual se'l va trobar regirat i amb la porta oberta; el segon va ser el 6 de febrer en un altre cotxe, l'endemà passat el lladre va tornar a actuar en dues ocasions en un pàrquing comunitari a Segur de Calafell (Tarragona).
Finalment, i amb més d'una vintena d'antecedents, va passar a disposició judicial divendres passat.