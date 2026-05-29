Publicat 29/05/2026 13:49

Detingut a Cadaqués (Girona) per fer tocaments a una dona i masturbar-se davant seu

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 29 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 de maig a Cadaqués (Girona) un home de 43 anys amb nombrosos antecedents per presumptament fer tocaments a una dona, que va abordar després de sortir d'un local, i per masturbar-se davant seu.

Fonts policials han explicat a Europa Press que els fets van tenir lloc dos dies abans, el 13 de maig cap a les 3.30 hores, quan la dona va sortir d'un local de lazona de Sa Jorneta, va ser abordada per l'home, i després d'aquests fets i va aconseguir fugir.

La dona va presentar una denúncia i la policia catalana va aconseguir detenir el presumpte autor dels fets per un delicte d'agressió sexual sense penetració, i va passar a disposició judicial el 16 de maig.

