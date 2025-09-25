Detingut a Bilbao per apunyalar un home a Granollers (Barcelona) el 13 de setembre

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ertzaintza va detenir el 20 de setembre a Bilbao un home per presumptament apunyalar-ne un altre a Granollers (Barcelona) el passat 13 de setembre, després que els Mossos d'Esquadra emetessin una ordre de crida i cerca en no trobar-lo a la localitat barcelonina, informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous.
Els fets van passar a les 09.20 hores quan els Mossos van rebre un avís en el qual s'informava que un home n'havia apunyalant un altre al mercat de Sant Carles, on la policia local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van assistir el ferit i el van traslladar a l'hospital.
La policia catalana el va buscar per la zona i no el va trobar, per la qual cosa es va obrir una investigació que ha culminat amb la seva detenció a Bilbao, on ja ha passat a disposició judicial.