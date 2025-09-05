Publicat 05/09/2025 16:13

Detingut a Berga (Barcelona) per intentar emportar-se la recaptació d'un local de joc

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a Berga (Barcelona) un home per presumptament intimidar la treballadora d'un local de joc i provar d'emportar-se la recaptació econòmica de l'establiment.

Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, els agents també han trobat objectes que relacionen el presumpte autor amb 19 robatoris a l'interior de vehicles.

Tots aquests robatoris s'han produït a la comarca del Berguedà, indica la policia catalana.

