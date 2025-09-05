Detingut a Berga (Barcelona) per intentar emportar-se la recaptació d'un local de joc

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a Berga (Barcelona) un home per presumptament intimidar la treballadora d'un local de joc i provar d'emportar-se la recaptació econòmica de l'establiment.
Segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press, els agents també han trobat objectes que relacionen el presumpte autor amb 19 robatoris a l'interior de vehicles.
Tots aquests robatoris s'han produït a la comarca del Berguedà, indica la policia catalana.