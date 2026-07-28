Detingut a Bèlgica per intentar cremar la casa de la seva exparella i el seu fill a Tossa de Mar (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
L'home que presumptament va provocar un incendi a l'habitatge en el qual vivien la seva exparella i el seu fill menor a Tossa de Mar (Girona) el passat 18 de juliol va ser detingut a Bèlgica dimecres passat, on va ingressar en presó provisional, segons ha pogut saber Europa Press.
Els Mossos d'Esquadra van aconseguir localitzar el sospitós després que fes diverses trucades "amenaçant" la seva exparella, per la qual cosa es van posar en contacte amb la policia belga per efectuar la detenció.
El jutjat de Blanes (Girona) que instrueix la causa va dictar una ordre europea de detenció i lliurament (OEDE) perquè sigui traslladat a Espanya i continuar així amb la instrucció del cas.