Actualitzat 14/10/2026 12:45

Detingut a Barcelona un presumpte fugitiu de República Dominicana buscat per assassinat

Archivo - Vehicle de la Policia Nacional a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un fugitiu de República Dominicana buscat per la seva presumpta relació amb un assassinat al país del Carib, el qual suposadament va fugir després cap a Espanya.

Al detingut li constava una ordre internacional de detenció (OID) per un crim pel qual s'enfronta a 30 anys de presó i està en espera a ser extradit, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dimecres.

Se l'acusa de presumptament de disparar "a sang freda" dues persones, matar una de les víctimes i deixar l'altra en estat crític.

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