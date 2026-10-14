Detingut a Barcelona un presumpte fugitiu de República Dominicana buscat per assassinat

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un fugitiu de República Dominicana buscat per la seva presumpta relació amb un assassinat al país del Carib, el qual suposadament va fugir després cap a Espanya.
Al detingut li constava una ordre internacional de detenció (OID) per un crim pel qual s'enfronta a 30 anys de presó i està en espera a ser extradit, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dimecres.
Se l'acusa de presumptament de disparar "a sang freda" dues persones, matar una de les víctimes i deixar l'altra en estat crític.