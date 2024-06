Detingut a Barcelona el pres que es va escapar en una visita mèdica a Pola de Siero (Astúries)

OVIEDO, 16 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona l'home que es va escapar dilluns passat 27 de maig durant el trasllat per una visita mèdica a una clínica dental a la localitat asturiana de Pola de Siero.

Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil, que han explicat que diverses unitats han participat en una operació que continua oberta.

L'home, que dilluns 27 de maig estava acompanyat per efectius per la Guàrdia Civil, havia estat traslladat des del Centre Penitenciari d'Astúries per una visita mèdica.

Un cop acabada i abans de pujar al vehicle oficial, de manera sorprenent, va sortir corrent i es va introduir al maleter d'un turisme que hi havia a prop, vehicle que va fer servir per fugir, segons va informar en el seu moment la Guàrdia Civil.