Detingut a Barcelona per suposadament estafar 124.502 euros a un convent de religioses

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va detenir aquest dimarts un home com a presumpte autor d'un delicte d'estafa després d'una investigació relacionada amb el frau d'aproximadament 124.502 euros a un convent de religioses de l'orde de Santa Clara, informen en un comunicat aquest divendres.
La investigació es va iniciar al setembre, quan les responsables del convent van presentar una denúncia en la qual explicaven que l'investigat s'hauria guanyat la seva confiança després de presentar-se inicialment com a proveïdor de matèries primes per a l'obrador del convent, on les religioses elaboren i comercialitzen pa i productes de rebosteria.
Un cop establerta la relació de confiança, l'home els va començar a sol·licitar diners (entre el novembre del 2025 i aquest agost), al·legant que necessitava pagar una sèrie d'impostos per poder cobrar posteriorment una suposada herència, amb peticions econòmiques periòdiques tant per telèfon com mitjançant visites presencials.
Entre les actuacions es van dur a terme reconeixements fotogràfics i altres diligències d'investigació que van permetre identificar plenament el sospitós però, en no localitzar-lo, es va incorporar a les bases de dades policials una ordre de detenció.
Finalment se'l va detenir als voltants del convent aquest dimarts, se'l va posar a disposició judicial i la investigació continua amb les gestions dirigides a recuperar la quantitat estafada i aclarir la destinació final dels diners.