Detingut a Barcelona per 7 robatoris de jocs de construcció que després revenia

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 47 anys per set presumptes delictes de furt a botigues de joguines, on va robar més d'una vintena de caixes amb peces de construcció modulars valorades en prop de 2.000 euros i després les revenia en plataformes digitals per un preu inferior.
Els investigadors van recollir un conjunt de denúncies per fets similars a 5 botigues de Barcelona i una altra a Rubí, si bé va repetir en quatre ocasions en un mateix establiment al districte barceloní de Sant Martí, informa la policia catalana en un comunicat.
El 16 d'abril agents de paisà van dur a terme un dispositiu a la botiga i van interceptar l'investigat amb dues caixes més, on va ser detingut; l'home va passar a disposició judicial el passat 18 d'abril i els Mossos han sol·licitat una ordre d'allunyament d'aquestes botigues.