Detingut a Barcelona per presumptament voler casar la seva filla amb un nebot

La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut un home a la capital catalana per presumptament pretendre casar la seva filla "en contra de la seva voluntat" amb un nebot, ha detallat la policia en un comunicat d'aquest dimarts.

La filla i la seva actual parella s'amagaven en una associació educativa, cultural i social per por de represàlies del detingut, que s'oposava a la seva relació, i reben assistència habitacional i recursos d'una ONG.

El jutge va decretar la llibertat del detingut en espera del judici oral i va establir diferents ordres de protecció per evitar que es comuniqui amb la seva dona, les seves dues filles o la parella actual d'una d'elles.

Li atribueixen els presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats de matrimoni forçat, afavoriment de la immigració irregular i falsedat documental.

INTENT EL 2021

La filla ja es va negar a contreure matrimoni amb un cosí seu l'agost del 2021, quan va viatjar enganyada pel pare al seu país d'origen i va assistir a la celebració de les noces d'una de les seves germanes amb un altre cosí.

El matrimoni no es va formalitzar per les conseqüències de la "brutal agressió" que va patir per part del pare, qui li va provocar lesions greus, per negar-se a la unió, si bé consten documents que la certifiquen.

Amb el matrimoni forçat, el detingut suposadament també pretenia portar el seu nebot a Espanya amb autorització de residència i treball, uns tràmits ja iniciats al març amb documentació que la filla nega haver signat, per la qual cosa la policia suposa que és falsa.