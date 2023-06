Detingut a Barcelona per presumptament estafar amb lloguers falsos i 'estafes de l'amor'

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que presumptament estafava amb anuncis falsos de lloguer d'habitatges i amb 'estafes de l'amor' diverses víctimes a les quals va sostreure més de 22.000 euros, i els agents han detingut a Barcelona el líder de la banda.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que el grup criminal s'anunciava en diverses plataformes 'online' en les quals presumptament oferien els habitatges amb unes bones condicions i un preu més baix del que marca el mercat immobiliari, i "les víctimes feien transferències bancàries a mode de fiança a canvi de res".

A més a més, el detingut feia servir diferents identitats per interactuar i intimar amb diferents persones --tant homes com dones-- els qui coneixia a gimnasos o en aplicacions de cites i, un cop es guanyava la seva confiança, "els sol·licitava ajuda econòmica, per a ell o per a terceres persones", que rebia mitjançant transferències bancàries.

Durant la investigació, els agents també han localitzat i identificat diferents persones intermediàries que "permetien al grup criminal rebre els diners que, a diferència d'altres que havien estat víctimes d'engany, ells sí que sabien de la procedència il·lícita dels diners".

La Policia Nacional també ha pres declaració per les presumptes estafes a dues persones més del grup criminal.