Detingut a Barcelona per matar el seu pare a Itàlia i simular-ne el segrest al gener

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), en col·laboració amb la policia italiana, han detingut aquest divendres al matí un home a Barcelona per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare, de qui va fingir un segrest al gener, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', la víctima va ser assassinada el 23 de gener en un apartament de Milà, on va viatjar amb el seu fill per a una visita de negocis, i després de setmanes d'investigació, la policia italiana ha conclòs que el fill en va ser el responsable.
Pare i fill van viatjar aquell mateix dia a la ciutat italiana, per anar a una reunió amb uns empresaris interessats a invertir en la seva empresa, i els investigadors han determinat que el viatge no va ser un parany ideat pel fill.
Tant bon punt van arribar a l'apartament, uns homes els van retenir, els van emmanillar, els van cobrir el rostre amb unes bosses de roba i els van separar, i el pare va ser obligat a fer una transferència de 250.000 euros en criptomonedes.
Posteriorment, l'home va ser llançat des de la finestra de l'apartament, una acció que la policia italiana atribueix directament al fill de la víctima, ja que era l'única persona que en aquell moment estava amb ell a l'interior.